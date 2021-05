Unreal Engine 5: disponibile oggi in Early Access

L’Unreal Engine 5 inizia a diventare realtà. Dopo la presentazione ufficiale dello scorso anno, la nuova versione del motore grafico prodotta da Epic Games è entrata ufficialmente nella fase Early Access, ovvero quella di accesso anticipato. Una tappa obbligata, per costruire insieme ai developer uno dei motori grafici studiato e concepito obbligatoriamente con la next gen in mentre.

Come specificato in un lungo blog post, la version early access dell’Unreal Engine 5 non permetterà la pubblicazione di contenuti commerciali. Si tratta infatti di una versione specifica per cominciare ad esplorare il motore tramite prototipi, soprattutto considerando che al suo interno sono disponibili tutti i nuovi tool come Nanite per i dettagli geometrici e Lumen, per una illuminazione globale ancora più efficiente. Completano l’offerta diversi tool specifici, che se siete interessati potete esplorare a questo indirizzo.

Questa build Early Access è stato lanciata per permettere agli sviluppatori di poter cominciare a provare alcune feature e iniziare a lavorare ai prototipi dei loro prossimi giochi.



Prima di vedere i nuovi giochi con il motore di Epic Games dunque ci vorrà ancora un po’ di tempo. La pazienza è la virtù dei forti. Siete comunque impazienti di scoprire tutte le novità che verranno implementate grazie all’engine?