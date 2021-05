Skull and Bones: voci di un nuovo reboot

Il rinvio di Skull and Bones potrebbe nascondere anche un nuovo reboot del gioco. Il simulatore di pirati di casa Ubisoft Singapore pare infatti che sia protagonista di un nuovo sviluppo, come recita un report pubblicato online che cita alcune fonti interne alla divisione di Singapore del publisher e sviluppatore franco canadese.

Allo stato attuale, ovviamente, non c’è nessuna conferma in merito. Secondo il report lo sviluppo di Skull and Bones è stato ricominciato da zero. E non sarebbe la prima volta. Attualmente il processo di sviluppo sarebbe tornato alle prime fasi iniziali ed è per questo motivo che secondo la fonte sarebbe dubbiosa sulla sua uscita nel corso del 2022 e punterebbe addirittura a fine 2023. Questo dovuto anche ai cambi di visuale: ora l’intero gioco sarebbe sia in prima che in terza persona a differenza dei piani originali.

Come sempre in questi casi, essendo solamente un rumor, vi invitiamo a prendere il tutto con le pinze. Non ci sono ancora conferme in merito e difficilmente arriveranno. Per avere le idee più chiare dunque è necessario attendere una mossa di Ubisoft, che mostrerà il titolo non appena riterrà opportuno. Continuate a seguire GamesVillage per tutte le novità e gli aggiornamenti in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.