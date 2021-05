eFootball PES 2021: stretta una partnership tra KONAMI e Atalanta B.C.

I titoli sportivi non passeranno mai di moda, almeno non in Italia, e questo è certo. Così come è certo, però, che le cose cambiano, vedasi per esempio agli accordi e alle collaborazioni che ruotano proprio attorno ai titoli sportivi. Oggi arriva infatti la notizia che KONAMI, colosso nipponico dietro eFootball PES 2021, ha stretto un accordo di lunga durata con la Atalanta B.C.

La società videoludica si è assicurata i diritti esclusivi per l’uso delle licenze Atalanta, inlcudendo ovviamente i nomi dei giocatori, stemmi e kit ufficiali. A partire dalla stagione calcistica 2021/22, la serie eFootball PES sarà l’unico gioco di simulazione calcistica in tempo reale a includere una riproduzione autorizzata dell’Atalanta.

Mentre ci stiamo preparando a svelare il futuro della serie eFootball PES, sono entusiasta di annunciare questa esclusiva partnership con Atalanta B.C., un incredibile squadra con un eccitante futuro ai più alti livelli del calcio Europeo. Lavorare a stretto contatto con i nostri Club Partner è un importante elemento della nostra strategia per offrire ai fan di tutto il mondo un video game calcistico leader del settore.

Siamo estremamente felici di annunciare la partnership con KONAMI. È un marchio internazionale che non ha bisogno di presentazioni. Questo accordo rappresenta un altro importante momento di crescita per l’Atalanta.

Vi lasciamo ad un video ufficiale pubblicato appositamente per celebrare la collaborazione, mentre vi ricordiamo che eFootbal PES 2021 è attualmente disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC.