Games With Gold: svelati i titoli di giugno

Nella giornata odierna Microsoft ha svelato i nuovi Games With Gold. I titoli, riservati agli abbonati del servizio Xbox Live Gold, sono di consueto quattro: due per Xbox One e due per Xbox 360, ovviamente giocabili anche sulle console di nuova generazione di casa Microsoft, ovvero Xbox Series X e Xbox Series S.

I nuovi Games With Gold sono i seguenti:

The King’s Bird (Xbox One), che sarà disponibile dal primo al 30 giugno

Shadows: Awakening (Xbox One), che sarà disponibile dal 16 giungo al 1 luglio

NeoGeo Battle Coliseum (Xbox 360), che sarà disponibile dal primo al 15 giugno

Injustice: Gods Among Us (Xbox 360), che sarà disponibile dal 16 al 30 giugno

Per accedere ai giochi è necessario, come detto poco sopra, disporre di un abbonamento Xbox Live Gold. Oltre alla singola sottoscrizione, l’abbonamento è anche disponibile come parte integrante della membership Ultimate di Xbox Game Pass, che include tra l’altro l’accesso a xCloud (di recente approdato anche su Surface Duo con una piccola ma importante novità) per poter giocare i propri giochi in cloud senza bisogno della console e l’accesso a Xbox Game Pass su PC e console.

Non ci resta che lasciarvi al video di presentazione della nuova line up: ricordatevi di condividere i vostri pensieri in merito ai nuovi giochi gratuiti lasciando un commento a questa notizia.