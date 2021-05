Out of Space Console Edition ora disponibile su PS5 e Xbox Series X|S

PID Games e Behold Studios sono lieti di annunciare che il loro titolo strategico cooperativo con multiplayer locale, Out of Space Console Edition, è ora disponibile per le console next-gen di Sony e Microsoft, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Il prezzo si attesta sui €9.99 e la produzione è in realtà originariamente stata pubblicata, nel mese di febbraio dello scorso anno, su PC tramite Steam riscontrando non poco successo, per poi arrivare su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch nel mese di novembre dello stesso anno.

Quindi, Out of Space Console Edition è l’edizione definitiva per chi volesse giocare alla vecchia maniera con gli amici. Vi lasciamo alla descrizione del titolo seguita da un trailer.

Un videogioco di strategia multi-giocatore co-op sulla vita in un’astronave insieme ai tuoi coinquilini. Dovrai generare risorse, occuparti di letali invasioni aliene, migliorare i tuoi dispositivi e costruirti una casa sullo spazio sostenibile. Vivere insieme ad altre persone non è mai facile, soprattutto nello spazio!