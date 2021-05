The Smurfs Mission Vileaf: annunciata la data d’uscita

Non poco tempo fa vi parlammo dell’accordo tra Microids e IMPS, il quale assicurava un futuro ai piccoli Puffi nel settore dell’industria videoludica. Bene, proprio quel futuro è ora riassumibile in una data d’uscita ufficiale per il platform 3D interamente dedicato ai famosissimi Puffi con The Smurfs Mission Vileaf.

Microids e il team di sviluppo, OSome Studio hanno infatti annunciato in queste ore che la produzione vedrà la luce il giorno 26 ottobre 2021. Sarà disponibile per PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch in contemporanea mondiale. Vi lasciamo alla descrizione di The Smurfs Mission Vileaf, seguita da una serie di nuovi screenshot.

Nel suo oscuro laboratorio, il perfido stregone Gargamella ha scoperto la formula per creare una pianta malvagia, chiamata Vileaf. Da questa pianta nascono i semi “Viletrap”, che possono attirare i Puffi e imprigionarli in trappole vegetali! Ma queste piante di Viletrap sono anche un grande pericolo per la foresta, poiché sono altamente tossiche, soprattutto per i campi di salsapariglia!

Per far fronte a questa terribile minaccia, Grande Puffo ha deciso di chiamare a raccolta i Puffi, per aiutarlo a trovare gli ingredienti necessari a realizzare un antidoto abbastanza potente da sradicare il Vileaf una volta per tutte, e guarire le piante colpite da questa maledizione. Una squadra di Puffi, composta da Puffetta, dal Puffo Forzuto, Puffo Quattrocchi e Puffo Chef, parte per completare la missione, in una divertentissima avventura. Tutti questi 4 personaggi sono ovviamente giocabili.

Per aiutarli nella ricerca, i nostri eroi possono contare su uno strumento molto utile, lo Smurfizer, un’invenzione rivoluzionaria del Puffo Tuttofare. Lo Smurfizer permette ai Puffi di sbarazzarsi dei nemici che incontrano, così come di curare le piante colpite dal Vileaf. Questa speciale arma faciliterà l’esplorazione dei nostri eroi attraverso i diversi ambienti del gioco, dalla foresta alle paludi, fino al luogo più pericoloso di tutti: il laboratorio di Gargamella!