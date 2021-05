PlayStation Plus: svelati i titoli di giugno

Sempre puntuali quelli di Sony e noi, come loro, puntuali nel darvi l’informazione che ogni mese cercate a più non posso: i titoli del PlayStation Plus. Siamo in quel di giugno e finalmente sono stati ora svelati i titoli che saranno a breve riscattabili “gratuitamente” a partire dal giorno 1 giugno.

Operation Tango, PlayStation 5 – Fai squadra per salvare il mondo in questa avventura spy-coop, sfidando te e un amico a unirsi online per completare missioni pericolose in tutto il globo in un mondo vicino al futuro ad alta tecnologia. Combina set di abilità diversi – giocando come Hacker o Agente – per superare sfide asimmetriche, lavorando in tandem con solo la vostra voce per collegarvi. Il lavoro di squadra è fondamentale, e la comunicazione è la chiave!

Operation Tango sarà disponibile ai membri del PlayStation Plus a fino al 5 luglio.

Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown, PlayStation 4 – L’iconico battler ottiene una remaster ricco di funzionalità, supervisionato dallo sviluppatore di Yakuza e Judgment Ryu Ga Gotoku Studio. Debuttando su PlayStation Plus e PlayStation Now, sia i veterani di Virtua Fighter che i nuovi arrivati potranno testare tutte le nuove modalità online come partite classificate, tornei e campionati, godendo di una grafica rinnovata e di un’interfaccia utente ridisegnata. Non c’è modo migliore per godersi questa rivoluzionaria serie di combattimenti.

Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown sarà disponibile ai membri del PlayStation Plus fino al 2 agosto.

Star Wars Squadrons – Padroneggia l’arte del combattimento degli starfighter in frenetici combattimenti spaziali multigiocatore e scopri cosa significa essere un pilota in un’emozionante storia per giocatore singolo di Star Wars ambientata dopo gli eventi de Il ritorno dello Jedi e vista da prospettive alternate di due fazioni. La Nuova Repubblica combatte per la libertà. L’Impero esige ordine. Prendi il controllo di imbarcazioni iconiche come X-wing e TIE fighter, personalizza loadout e cosmetici, devia il potere tra armi, scudi e motori mentre ti immergi nella cabina di guida. Avrai anche la possibilità di giocare l’intero gioco in realtà virtuale su PS VR.

Star Wars Squadrons sarà disponibile ai membri del PlayStation Plus fino al 5 luglio.

Allora, cosa ne pensate dei titoli di questo mese? Non fa male ricordare che, ovviamente, i titoli del mese scorso verranno tolti dall’offerta il 31 maggio, di conseguenza correte a riscattarli se ancora non l’avete fatto.