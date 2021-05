Backbone: annunciata la data d’uscita su PC

Dopo cinque anni di produzione, due anni dal rilascio del Prologo e una campagna Kickstarter da 65 mila euro, lo sviluppatore EggNut e il publisher Raw Fury hanno annunciato la data d’uscita di Backbone, l’avventura poliziesca post-noir con animali antropomorfi: sarà disponibile su PC tramite Xbox Game Pass per PC, Windows 10 Store, Steam, GOG e Epic Games Store a partire dall’8 giugno, con le versioni per console (PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch) in arrivo entro la fine dell’anno.

Per l’occasione è stato pubblicato anche un nuovo trailer, che potete vedere qui sotto.

Questa la descrizione del gioco attraverso la pagina Steam:

Backbone è un’avventura cinematica in pixel-art con elementi stealth e di azione. Nei panni dell’investigatore privato Howard Lotor, devi risolvere casi, interrogare testimoni, esplorare l’intrigante e pericoloso mondo che ti circonda, e cercare di restare al sicuro usando meccaniche stealth basate sull’olfatto.

Backbone combina i contrasti visivi e sociali dei film noir con animali antropomorfi, tecnologie retrofuturistiche e una narrazione distopica. Striscia nei vicoli oscuri di una pixellatissima Vancouver e vivi una trama dal forte impatto basata sui temi del potere e del pregiudizio.

IL GIOCO

Un mondo ricco, vivo e pulsante che non attende altro che di essere esplorato. Backbone si svolge in una distopica Vancouver, BC, e presenta vere locazioni e affascinanti paesaggi pixellati.

Una fusione stilistica e tematica tra film noir, animali antropomorfi, tecnologie retrofuturistiche e i classici distopici. Il mondo di Backbone è qualcosa che non hai mai visto, ma che hai sempre desiderato di visitare.

Una trama complessa e ricca di spunti riguardante i temi del potere, della corruzione, del decadimento sociale e della discriminazione sistematica. Backbone racconta la storia di come il nostro ambiente ci modella, e di come noi lo influenziamo a nostra volta.

GAMEPLAY