Disgaea 6 Defiance of Destiny: demo ora disponibile in Occidente

NIS America ha annunciato di recente che la demo dell’attesso RPG strategico, Disgaea 6 Defiance of Destiny è ora disponibile in Occidente per i possessori di Nintendo Switch. È possibile scaricarla dal Nintendo eShop nelle regioni del Nord America ed Europa.

Inoltre, interesserà sicuramente ai più che ogni progresso fatto tramite la demo, verrà poi portato interamente nella release finale, qualora acquistaste il gioco, ovviamente. Segnaliamo anche l’iniziativa del team che permette uno sconto del 10% sul titolo qualora possediate, su Nintendo Switch uno dei seguenti titoli: Disgaea 1 Complete, Disgaea 4 Complete+, Disgaea 5 Complete, Langrisser 1 e 2, The Caligula Effect Overdose, Labyrinth of Refrain Coven of Dusk, The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 3/4 o The Alliance Alive HD Remastered.

Disgaea 6 Defiance of Destiny sarà disponibile tra poco più di un mese, esattamente il 29 giugno, sul mercato occidentale sulla piattaforma nipponica Nintendo Switch. In Giappone è attualmente disponibile anche per PS4 ma in occidente tale versione non arriverà. Potete trovare un nuovo trailer in calce.