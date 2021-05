BlizzCon: niente edizione dal vivo nel 2021

Quest’anno Blizzard ha tenuto la BlizzConline (lo scorso febbraio), ma a quanto pare gli eventi dal vivo in questo 2021 non sono previsti da parte della società. La stessa Blizzard ha confermato tramite il suo sito ufficiale che quest’anno la BlizzCon non si terrà rimandando il tutto al 2022. Di seguito il comunicato ufficiale da parte dell’azienda.

“Organizzare una BlizzCon dal vivo è qualcosa di epico e complesso che richiede svariati mesi di preparazione, non solo per noi ma anche per i vari partner di produzione, professionisti di eSport, presentatori, intrattenitori, artisti e altri collaboratori con cui lavoriamo localmente e globalmente per mettere insieme tutti i pezzi. La complessità e le incertezze della pandemia hanno avuto un grande impatto sulla nostra capacità di procedere su molti dei fronti citati e siamo ormai giunti al punto in cui non riusciremmo a creare l’evento che vorremmo per tutti voi a novembre.”

“In ogni caso, non vogliamo che passi troppo tempo prima di rivederci, per cui nel frattempo stiamo organizzando un evento globale per l’inizio del prossimo anno, che combinerà uno show online sulla falsariga della BlizzConline e alcuni raduni ristretti dal vivo, e condivideremo ulteriori dettagli a riguardo non appena avremo consolidato i nostri piani.”