Ecape Room: Tournament of Champions, debutta il trailer

Sony Pictures ha diffuso in rete il trailer ufficiale di Escape Room: Tournament of Champions, sequel di Escape Room, film dell’orrore del 2019, che arriverà – un po’ a sorpresa, visto che era stato fissato per il prossimo anno – quest’anno. Trovate il filmato qui sotto.

Adam Robitel dirige la pellicola che include, nel cast, Taylor Russell, Logan Miller, Isabelle Fuhrman, Thomas Cocquerel, Holland Roden, Carlito Olivero e Indya Moore. La sceneggiatura è firmata da Will Honley, Oren Uziel, Maria Melnik e Daniel Tuch.

Sony distribuirà Escape Room: Tournament of Champions il prossimo 16 luglio. In Italia non c’è ancora una data di uscita.