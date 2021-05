Olympic Games Tokyo 2020 The Official Video Game in arrivo su PC e console!

Per celebrare i Giochi Olimpici previsti per quest’estate (dopo essere rimandati, causa Covid, lo scorso anno), SEGA ha annunciato oggi che Olympic Games Tokyo 2020 The Official Video Game sarà lanciato in tutto il mondo il 22 giugno 2021 per Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, PC (via Steam) e Google Stadia.

Con 18 eventi olimpici pieni di divertimento, un potente Avatar Creator e il gioco in locale e online per un massimo di 8 giocatori, i Giochi Olimpici di Tokyo 2020 offrono agli aspiranti olimpionici di tutte le età la possibilità di perseguire i propri sogni olimpici a casa od online.

Il presidente e COO di SEGA, Ian Curran, ha presentato così il titolo:

“I Giochi Olimpici sono un simbolo di condivisione, sportività e competizione per atleti e fan di tutto il mondo. Tokyo 2020 canalizza questo spirito positivo in un’esperienza divertente in stile arcade per far giocare amici e parenti insieme mentre aspettiamo con impazienza l’inizio dei Giochi Olimpici di quest’estate”.

Vai più veloce, più in alto, più forte in 18 diversi eventi olimpici in singolo o in multiplayer:

100m

4x100m Staffetta

110m Ostacoli

Lancio del martello

Salto in lungo

Baseball

Basket

Beach Volley

BMX

Boxe

Judo

Rugby

Calcio

100m Stile libero

200m Misti

Arrampicata

Ping Pong

Tennis

Olympic Games Tokyo 2020 The Official Video Game include un Avatar Creator completo per i gamer che vogliono creare l’atleta olimpico dei loro sogni! Sono disponibili più di 100 diverse opzioni di guardaroba tra cui scegliere, dai tradizionali kit country a abiti più fantasiosi come costumi da pirata e astronauta. Il multiplayer a 8 giocatori e le classifiche globali offrono molte opzioni agli aspiranti olimpionici per competere insieme online nella loro ricerca dell’oro.

Olympic Games Tokyo 2020 The Official Video Game sarà disponibile su Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia il 22 giugno 2021.