Kraven il Cacciatore: Aaron Taylor-Johnson nel film in arrivo nel 2023

The Wrap svela in esclusiva che l’attore Aaron Taylor-Johnson è stato ingaggiato dalla Sony Pictures per interpretare Kraven il Cacciatore nel film stand-alone dedicato alla famosa nemesi di Spider-Man nei fumetti.

Lo studio ha messo sotto contratto l’attore per più pellicole nel ruolo. J.C. Chandor sarà il regista della pellicola; Art Marcum & Matt Holloway e Richard Wenk hanno firmato la sceneggiatura mentre la produzione sarà affidata ad Avi Arad e Matt Tolmach. La pellicola è descritta come “il prossimo capitolo nell’Universo Sony dei personaggi Marvel in licenza” a.k.a. lo Spider-Verso di cui fanno parte Venom e Venom – La furia di Carnage (quest’ultimo in arrivo in autunno) e il prossimo Morbius.

Questo è il secondo personaggio Marvel per l’attore che ha già interpretato nel Marvel Cinematic Universe Quicksilver in Avengers: Age of Ultron; se parliamo di cinecomics, Aaron Taylor-Johnson ha anche dato vita a Kick-Ass in ben due film. Kraven il Cacciatore sarà ispirato al fumetto della Marvel ma prodotto e distribuito dalla sola Sony il 13 gennaio 2023.