Far Cry 6: Ubisoft annuncia il gameplay reveal!

Nella giornata di oggi, Ubisoft ha invitato tutti i fan a sintonizzarsi al gameplay reveal mondiale di Far Cry 6, l’ultimo capitolo della serie Far Cry, che ci sarà il prossimo 28 maggio alle ore 18.30 e sarà disponibile sui canali Twitch e You Tube del colosso francese del videogioco.

Far Cry 6 è uno sparatutto in prima persona open world, che proietta i giocatori in una rivoluzione guidata dalla guerriglia e ambientata a Yara, un paradiso tropicale congelato nel tempo sotto il controllo oppressivo del Presidente Antón Castillo (interpretato da Giancarlo Esposito). Mentre il Presidente cerca di riportare la nazione al suo antico splendore e prepara suo figlio Diego (il giovane attore statunitense Anthony Gonzalez) a seguire le sue orme, i giocatori vestiranno i panni di Dani Rojas, un militare locale che si è unito alla guerriglia con lo scopo di rovesciare il regime tirannico e unificare la nazione.

Sviluppato da Ubisoft Toronto, Far Cry 6 uscirà nel corso del 2021 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S, PC (in esclusiva su Epic Games Store e Ubisoft Store), oltre che su Google Stadia e Amazon Luna. Il gioco sarà anche disponibile su Ubisoft+, il servizio di abbonamento di Ubisoft.

Confermate dunque le voci che, nei giorni scorsi, volevano l’arrivo di nuove informazioni proprio il 28 maggio.