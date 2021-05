Netflix: ecco tutte le uscite anime di giugno!

Il mese di giugno si avvicina, e questo, per tutti i fan degli anime, significa una cosa sola: Netflix arricchirà presto il suo catalogo con nuove serie. Il servizio di streaming più famoso al mondo infatti ha investito in modo importantissimo su questo medium, e ha annunciato di avere l’intenzione di portare oltre quaranta nuovi show nel corso del 2021, e quattro di queste faranno il loro approdo proprio il prossimo mese.

A dare il via alle danza sarà Sailor Moon Eternal. L’ultimo film delle fortunato franchise ispirato al manga di Naoko Takeuchi arriverà su Netflix tanto con la prima quanto con la seconda parte il prossimo 3 giugno. Le due pellicole, dirette da Chiaki Don e uscite nelle sale cinematografiche giapponesi a gennaio e a febbraio 2021, costituiscono il seguito di Sailor Moon Crystal e sono sicuramente un appuntamento imperdibile per i fan della coraggiosa paladina della Terra che combatte il male coi poteri della Luna.

La seconda serie del mese, in ordine di arrivo, sarà Trese, la prima serie anime filippina a fare il suo esordio su Netflix, il 10 giugno. Basato sul popolare manga omonimo, la prima stagione di Trese avrà sei episodi e seguirà la storia di una donna che funge da ponte tra il mondo degli umani e l’oltretomba. Ma il peso delle responsabilità rischia di essere troppo per una sola persona.

Il 17 giugno sarà invece la volta di Record of Ragnarok, la serie tratta dal fortunatissimo manga di Shinya Umemura e Takumi Fukui, disegnato da Azychika, che ci presenterà la lotta senza quartiere tra l’umanità e le divinità in duelli senza esclusione di colpi, combattuti in un luogo al di là del tempo e dello spazio da tredici dei migliori guerrieri dell’intera storia umana.

Infine, l’ultimo anime a fare il suo esordio su Netflix in questo giugno 2021 sarà l’anticipatissimo Godzilla Singular Point, la serie di tredici episodi sul kaiju più famoso della storia del cinema nipponico (che in Giappone è già andata in onda), che ci presenterà l’enorme lucertolone in una veste mai vista prima.