Evil Dead Rise: annunciato ufficialmente il nuovo film de La Casa

Deadline conferma che la New Line Cinema ha dato il via libera alla produzione di un quarto capitolo (o quinto?) de La Casa dal titolo Evil Dead Rise. La pellicola sarà prodotta per la piattaforma digitale HBO Max e sarà diretto da Lee Cronin. Alyssa Sutherland e Lily Sullivan saranno le protagoniste del nuovo film.

Sam Raimi, regista e sceneggiatore del primo film del 1981 (La Casa, per l’appunto – in originale Evil Dead), sarà produttore esecutivo insieme a Robert Tapert. Bruce Campbell, storico interprete di Ash Campbell, sarà produttore esecutivo ma non tornerà nel celebre ruolo in questo nuovo episodio.

Lontano dalla foresta e ambientato in città, Evil Dead Rise vedrà due sorelle protagoniste (Sutherland e Sullivan) che dovranno affrontare dei demoni che si impossessano dei corpi e affronteranno la versione più spaventosa della loro famiglia.

La saga de La Casa è stata lanciata nel 1981 da Sam Raimi. Il film non incassò quasi nulla al botteghino ma divenne un cult, tanto da spingere Raimi a realizzarne un sequel, La Casa 2, nel 1987. Il terzo episodio – titolato L’Armata delle Tenebre, sempre con la firma di Raimi – debuttò nel 1992 ed incassò 11.5 milioni in USA. Nel 2013 Fede Alvarez realizzò un remake, La Casa – Evil Dead, che fu un grosso successo con 97.5 milioni di dollari incassati; seguì una serie tv, Ash vs. The Evil Dead.