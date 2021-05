One Piece: nuove foto dal set del live action!

One Piece è uno dei maggiori successi del mondo manga e anime a livello globale, e l’opera di Eiichiro Oda si è imposta come una delle più note al mondo, tanto da guadagnarsi una grande produzione in live action da parte di Netflix, che però ha avuto una storia piuttosto travagliata finora.

Tra problematiche e ritardi comunque i lavori sulla serie sono partiti, e lo scorso marzo sono arrivate le primissime foto dal set, che hanno mostrato ai fan qualche sprazzo di quella che sarà, a tutti gli effetti, una delle vere protagoniste della serie, ossia la Going Merry, la prima nave della ciurma di Cappello di Paglia.

Ora, grazie all’utente Twitter @OP_Netflix_Fan un’altra immagine dal set del live action di One Piece è emersa, e si concentra di nuovo sulla Going Merry. La foto infatti, scattata ai Cape Town Film Studios, dove la serie ispirata al manga di Eiichiro Oda è attualmente in lavorazione, ci mostra la Merry insieme ad altre due imbarcazioni, che probabilmente compariranno nel corso della serie.

Anche se mancano alcuni elementi caratteristici della nave dei Mugiwara, si può distinguere, a prua, la prora decorata dall’inconfondibile testa d’agnello che qualifica la nave all’estrema destra dell’immagine come la Going Merry di Luffy e dei suoi compagni.

Per quanto riguarda le altre imbarcazioni, l’identificazione è sicuramente più complicata, e ha generato un piccolo dibattito nella community di fan di One Piece online. Alcuni appassionati sono infatti convinti che la nave al centro possa essere una di quelle della Marina, altri che si tratti di una nave pirata come quella dei pirati del Gatto Nero del capitano Kuro. Per quanto riguarda la nave sulla sinistra infine, è impossibile identificarla, ma i fan non possono che sperare che si tratti di quella di uno degli alleati di Luffy.

Pochissimo si sa, ancora, del live action di One Piece, e questo include anche il cast e lo staff dell’anime. Ci sono altri progetti in live action che stanno impegnando maggiormente il sito di streaming, come per esempio quello di Cowboy Bebop. Ma sembra proprio che la tabella di marcia stia accelerando. Prepariamoci a essere stupiti!