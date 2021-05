Dragon Quest live stream: ecco tutte le novità

Durante il live streaming di Dragon Quest 35th Anniversary Special, la Square Enix ha annunciato diversi titoli. Tra i più attesi dai fan c’è sicuramente Dragon Quest XII: The Flames of Fate. Purtroppo, le piattaforme e la data di lancio non sono state annunciate, ma è previsto un lancio globale per il gioco. Secondo il game designer del gioco Yuji Horii, il titolo presenterà contenuti oscuri e maturi e costringerà i giocatori a fare varie scelte per decidere il proprio stile di vita. Anche le tradizionali battaglie della serie saranno rinnovate. Altro titolo in arrivo è Dragon Quest Treasures, con protagonisti Erik e Mia. Non è stata annunciata una data di lancio, ma è prevista un’uscita globale del gioco. Per gli amanti dei Remake, Square Enix ha anche annunciato Dragon Quest III HD-2D Remake per console. Di seguito una panoramica del gioco:

Lo stile HD-2D combina pixel art con effetti 3D per produrre un senso di profondità e atmosfera. Ricreando questo stile HD-2D, tutti avranno la possibilità di vivere il gioco con occhi nuovi, il riprodotto originale. La data di uscita non è stata ancora decisa.

Tra i vari titoli è stata annunciata la versione offline di Dragon Quest X. Secondo Shiraishi, lo scopo è di creare una versione standalone facile da usare con uno stile di versione completamente diverso dalla versione online. Si spera che il titolo sia pronto per il 2022, almeno in Giappone. Inoltre è stata annunciata la versione 6 del titolo originale e sarà disponibile da questo autunno in Giappone. Tra le novità è stato presentato un puzzle game, Dragon Quest Keshi Keshi, per mobile. Verrà lanciato quest’anno in Giappone ed è prevista anche una versione occidentale. Per finire, la Square Enix ha annunciato il gioco mobile atteso dai fan, The Adventure of Dai. La Square Enix ha condiviso alcuni screenshot del titolo.