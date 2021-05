Nintendo Switch Pro: uscirà in autunno e sostituirà il vecchio modello, rumor

Apparentemente non c’è stata fine alle voci che circondano il nuovo Nintendo Switch, che sarà un aggiornamento rispetto al modello attuale, ma sembra che un annuncio stia finalmente arrivando. Secondo Bloomberg, Nintendo ha in programma di iniziare l’assemblaggio a luglio e la console uscirà a settembre o ottobre di quest’anno. Avrà un prezzo superiore a € 299 e potrebbe essere annunciato prima dell’inizio dell’E3 2021.

Questo per fornire agli editori l’opportunità di mostrare i titoli di Switch alla conferenza vera e propria, secondo fonti anonime. Inoltre, l’attuale modello Switch sarà gradualmente eliminato nel tempo con Switch Lite che diventerà di fatto l’ opzione di budget. È interessante notare che il nome commerciale è noto solo a un ristretto gruppo di persone all’interno di Nintendo. Inoltre, Secondo quanto riferito, Nintendo ha rifiutato di commentare l’ultimo rapporto. Riportiamo il commento Bloomberg:

I fornitori sono fiduciosi di poter soddisfare gli ordini di Nintendo nonostante le continue carenze di chip. Le sue linee di produzione sono preparate per il cambiamento dei componenti e le parti che Nintendo sta utilizzando e sono soggette a una minore concorrenza rispetto a quelle delle console più potenti dei suoi rivali.



Secondo quanto riferito, il prossimo aggiornamento hardware di Nintendo per Switch, soprannominato Switch Pro dagli analisti, sarà caratterizzato dalla tecnologia DLSS di Nvidia e da uno schermo migliorato. Secondo un altro recente rapporto di Bloomberg, Switch Pro includerà un nuovo schermo Samsung OLED da 7 pollici, in contrasto con gli schermi LCD da 6,2 pollici e 5,5 pollici rispettivamente dell’attuale modello standard e dello Switch Lite.

In una recente intervista, il presidente di Nintendo ha fornito un aggiornamento sulla produzione di hardware Switch, affermando che la società era stata in grado di garantire abbastanza semiconduttori per la produzione immediata. Tuttavia, secondo Nikkei (paywall), Shuntaro Furukawa ha avvertito che Switch potrebbe ancora subire carenze di hardware quest’anno a causa della domanda significativa. Vi invitiamo a prendere con cautela queste informazioni, fino a quando non arriveranno notizie ufficiali. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.