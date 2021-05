PlayStation 5: trapelato un nuovo modello?, rumor

Un nuovo modello di PlayStation 5 sembra essere stato individuato attraverso un documento di omologazione ufficiale dal Perù. Il documento è stato individuato dall’utente Twitter @_akatama. Il nuovo modello di PlayStation 5, modello CFI-1015A, è stato menzionato in una domanda presentata il mese scorso per un nuovo modulo di comunicazione wireless, il modulo M20DAL1, all’interno della console.

Sony ha presentato la domanda il 26 di aprile e la domanda è stata registrata solo il 23 maggio. Il riferimento a un nuovo modello di PlayStation 5 nei documenti ufficiali implica che Sony abbia in programma di lanciare una revisione hardware della console nel prossimo futuro. A questo punto non è chiaro se questo sia correlato alla presunta riprogettazione di PlayStation 5. Come spiegato all’inizio di questo mese, il punto vendita taiwanese Digitimes ha recentemente affermato che una riprogettazione della PlayStation 5 con una nuova CPU AMD 6nm semi-personalizzata entrerà in produzione tra il secondo e il terzo trimestre del 2022. A quanto pare, questa nuova CPU personalizzata sarebbe più economica della CPU corrente utilizzata nella console di nuova generazione di Sony. La PlayStation 5 è stata lanciata a livello globale nel novembre dello scorso anno. Sfortunatamente, la console è ancora difficile da trovare anche se Sony ha promesso di aumentare la produzione per soddisfare più clienti. Tuttavia, ha anche affermato che le carenze dovrebbero estendersi fino al 2022. Di seguito riportiamo il commento del CFO di Sony, Hiroki Totoki agli investitori:

Non credo che la domanda si stia calmando quest’anno e anche se garantissimo molti più dispositivi e producessimo molte più unità della PlayStation 5 il prossimo anno, la nostra offerta non sarebbe in grado di soddisfare la domanda.



La PS5 permette un caricamento rapido con un SSD ultraveloce, un’immersione più profonda con supporto per feedback tattile, trigger adattivi, audio 3D con cuffie compatibili e una nuova generazione di incredibili giochi per PlayStation. Vi consigliamo di prendere con le pinze queste informazioni, fin quando non arrivano notizie ufficiali. Continuate a seguirci, per maggiori informazioni.