Dragon Star Varnir: arriva su Switch in occidente entro l’estate

Idea Factory International lancerà la versione Switch di Dragon Star Varnir in occidente quest’estate, ha annunciato la società. Un’edizione fisica sarà disponibile tramite il negozio online IFI e Limited Run Games. Di seguito una panoramica del gioco:

In un mondo in cui le ossa di un’antica bestia torreggiano sulla terra … Il cavaliere Zephy fa parte di un ordine il cui ruolo è dare la caccia alle streghe, persone viste come esseri maledetti per aver dato alla luce draghi. Quando viene quasi ucciso in una di queste missioni, due misteriose streghe lo salvano dall’orlo della morte nutrendolo con sangue di drago.

Ottenute nuove abilità magiche dai loro sforzi, presto scopre che il suo destino si intreccia con le streghe e si unisce a loro con riluttanza per combattere contro un Impero che vuole distruggere la sua specie, spietati cacciatori di draghi e una strega più potente di qualsiasi altra esistente. Riusciranno a combattere tutto questo e salvarsi, oppure i suoi nuovi alleati soccomberanno alla maledizione del drago …?

Caratteristiche principali:

Le battaglie prendono il volo: Combattete i nemici a mezz’aria in un unico sistema di battaglia orientato verticalmente.

Combattete i nemici a mezz’aria in un unico sistema di battaglia orientato verticalmente. Entra nel drago: Eseguite abbastanza attacchi per scatenare il drago, trasformando ogni personaggio per sbloccare abilità devastanti e forza ritrovata durante la battaglia!

Eseguite abbastanza attacchi per scatenare il drago, trasformando ogni personaggio per sbloccare abilità devastanti e forza ritrovata durante la battaglia! Diventa il drago : indebolite un drago nemico per divorarne l’elemento! Quando l’elemento viene assorbito da un personaggio, è possibile utilizzare le abilità di quel drago.

: indebolite un drago nemico per divorarne l’elemento! Quando l’elemento viene assorbito da un personaggio, è possibile utilizzare le abilità di quel drago. Follia o ricchezza: Tre streghe dipendono da voi per portare loro il sangue di drago come cibo. Fatele morire di fame e impazziscono. Sovralimentatele e diventano un drago! Li manterrete in vita o li sacrificherete per ottenere oggetti e abilità ultra rari? Le vostre scelte cambieranno le sorti del gioco!

Dragon Star Varnir è disponibile per PlayStation 4 e PC tramite Steam. La versione Switch è disponibile in Giappone dal 27 maggio.