Fall Guys e Super Bomberman R Online uniscono le forze in un crossover

Konami Digital Entertainment, B.V. e Mediatonic annunciano oggi un unico e inedito crossover tra Super Bomberman R Online e il bean-based ‘stumble royale’ Fall Guys: Ultimate Knockout. Come parte della collaborazione, da oggi, tutti i giocatori di Super Bomberman R Online potranno riscattare l’esclusivo personaggio giocabile “Bean Bomber” – si tratta della prima volta che Fall Guy sconfina in un altro gioco.

Inoltre, la serie Bomberman fa la sua apparizione ufficiale in Fall Guys: Ultimate Knockout con il nuovo costume “Bomberman”! L’iconico personaggio esploderà all’interno della Blunderdome il 4 giugno e sarà disponibile per l’acquisto sullo store in-game di Fall Guys per 10 Corone.

Super Bomberman R Online è disponibile da oggi su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC via Steam come free-to-play, in esclusiva digital download. Il gioco sarà inoltre compatibile con PlayStation 5 e Xbox Series X|S.