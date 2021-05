Uncharted 4 La Fine di un Ladro arriverà ufficialmente su PC

Secondo quanto fatto sapere da Sony Interactive Entertainment, il colosso nipponico, dopo aver fatto approdare sul mercato PC Days Gone, prodotto targato Sony Bend Studios, ora è concentrata a pubblicare un’altra grande esclusiva PlayStation 4, ossia Uncharted 4 La Fine di un Ladro, titolo sviluppato da Naughty Dog. Ebbene, oltre all’annuncio dell’opera, siamo venuti a conoscenza dell’andamento di una delle esclusive PlayStation 4 su PC al livello di vendite, stiamo parlando ovviamente di Horizon Zero Dawn.

In base quanto riportato su una slide, per Horizon Zero Dawn c’è stato il ROI (Return of Investment) che ha registrato una percentuale del 250%, oltre a trovare un nuovo target di giocatori. Come potete vedere dall’immagine qui sotto, i piani di Sony Interactive Entertainment in ambito su PC riportano anche la pubblicazione di Uncharted 4 La Fine di un Ladro. Purtroppo, non abbiamo la medesima idea di quando uscirà l’opera su tale piattaforma, ma sicuramente potremo vederla raggiungere gli scaffali dei negozi fisici e digitali a partire da quest’anno. Dunque, restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti sulla questione.