Secondo gli ultimi rumor, Dying Light 2 verrà lanciato a Dicembre

Si continua imperterrito a parlare di Dying Light 2, il titolo targato Techland atteso per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S e Google Stadia. A partire da questa sera alle ore 21:00, sapremo maggiormente alcuni dettagli sulla produzione, dove vi ricordiamo che noi della redazione saremo live sul nostro canale Twitch per commentare insieme tutto ciò che verrà mostrato nella livestream.

In base a quanto avvistato dal portale WCCFTECH, ci sono stati diversi annunci sparsi verso alcuni siti, la cui fonte non è propriamente attendibile. Tuttavia, i medesimi riporterebbero la seguente data d’uscita per Dying Light 2: 7 Dicembre 2021. Non sappiamo se effettivamente l’opera verrà lanciata in quella data, ma non ci resta che aspettare questa sera per vedere se effettivamente Techland possa fornirci ufficialmente la data d’uscita del gioco. Vi ricordiamo inoltre che l’opera presenterà dei vantaggi su Xbox Series X, Xbox Series S e PlayStation 5, come i 60 fotogrammi al secondo e tante altre migliorie.