ROCCAT annuncia le Syn Pro Air dal costo di €149,99

ROCCAT, brand di accessori PC di Turtle Beach, svela oggi le nuovissime Syn Pro Air , cuffie da gaming wireless per PC. Le Syn Pro Air sono una rivoluzionaria aggiunta alla linea di prodotti di ROCCAT, e si posizionano di diritto tra i migliori prodotti wireless del brand. Le Syn Pro Air elevano ulteriormente il mix perfetto tra il design e l’ingegneria tedesca di ROCCAT con l’esperienza audio e le tecnologie brevettate di Turtle Beach. Il risultato è una cuffia elegante che mette in mostra lo stile caratteristico di ROCCAT, unito alla tecnologia Stellar Wireless, vera spina dorsale di un’esperienza audio 3D impareggiabile, il tutto condito da una lunga durata della batteria e dall’illuminazione RGB intelligente AIMO. Le Syn Pro Air presentano anche le innovazioni esclusive e brevettate di Turtle Beach come il Superhuman Hearing per un vantaggio competitivo, il microfono ad alta sensibilità TruSpeak per assicurarti di essere sempre sentito chiaramente e i cuscinetti ProSpecs glasses-friendly per chi gioca con gli occhiali. Le Syn Pro Air di ROCCAT sono da oggi disponibili per il pre-order presso i rivenditori autorizzati e su sito ufficiale della compagnia, e saranno disponibili dal 20 Giugno 2021 ad un prezzo consigliato di 149,99€.

René Korte, fondatore di ROCCAT e General Manager per le periferiche PC di Turtle Beach dichiara:

Le Syn Pro Air offrono ai fan la più recente tecnologia audio 3D abbinata a una connettività wireless impeccabile, oltre al nostro design semi-trasparente Bionic Shell amplificato dall’illuminazione AIMO. Le Syn Pro Air sono a mani basse le nostre migliori cuffie da gaming per PC.



Le Syn Pro Air spingono i confini del tradizionale suono surround 7.1 ancora più in là. L’audio 3D introduce una terza dimensione al paesaggio sonoro, permettendo ai giocatori di sentire dall’alto e dal basso, oltre a sentire tutto ciò che li circonda. Il suono delle Syn Pro Air è alimentato dai driver Nanoclear da 50 mm di Turtle Beach. Oltre all’incredibile audio 3D, le Syn Pro Air offrono l’esclusiva impostazione sonora Superhuman Hearing di Turtle Beach, che potenzia i suoni critici del gioco, come ad esempio i passi dei nemici che si avvicinano, per un vero e proprio vantaggio competitivo