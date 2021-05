Rugby 22 annunciato ufficialmente da Nacon e Eko Software

Nacon, noto publisher francese di una vasta gamma di titoli AA, ha annunciato assieme a Eko Software, il ritorno di una IP dopo un anno di mancanza: Rugby 22. Lo studio di sviluppo parigino ha utilizzato tutta la sua esperienza nei giochi sportivi (Handball 21, Rugby 18 and Rugby 20) e sta apportando molti miglioramenti a questa ultima simulazione.

Il nuovo gioco della serie simulativa del rugby uscirà nel mese di gennaio del 2022 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.

Rugby 22 continua e si basa sul grande lavoro iniziato da Eko Software per i due giochi precedenti. Vogliamo offrire agli appassionati di rugby l’esperienza più autentica e completa possibile con un gameplay aggiornato che ha incorporato molti miglioramenti basati sui feedback dei giocatori riguardanti i titoli precedenti e includendo squadre ufficiali e competizioni mai viste prima in una simulazione di rugby.



Tra le squadre ufficiali e le competizioni incluse in Rugby 22, i giocatori possono trovare i campionati più importanti con tutti i club ufficiali, così come le principali squadre nazionali, fra cui Francia, Italia, Irlanda e Giappone. Non mancherà, ovviamente, il comparto multiplayer. Cosa ne pensate di questo nuovo annuncio di Rugby 22?