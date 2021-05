Legend of Mana: nuovi dettagli e screenshot per la remaster

Verso l’inizio dell’anno, vi informammo riguardo il ritorno di due IP del passato, divenute ormai cult per gli appassionati. Grazie a Square Enix, potremo vedere l’arrivo delle versioni remaster di Legend of Mana e SaGa Frontier e, per quanto riguarda il primo titolo, sono arrivate quest’oggi delle novità.

Legend of Mana sarà caratterizzato da una serie di nuovi aggiornamenti, tra cui grafica ad alta risoluzione, sfondi rimasterizzati e ridisegnati con amore, nonché un’interfaccia utente aggiornata. I nuovi giocatori e quelli di ritorno vestiranno i panni del protagonista, intraprendendo un viaggio alla ricerca dell’Albero del Mana mistico visto in sogno, solo per scoprire che il mondo è vuoto. Nel corso della loro avventura, i giocatori incontreranno più storie, un cast vivace di personaggi, si schiereranno contro mostri temibili in combattimento in tempo reale ed esploreranno il vasto mondo di Fa’Diel, il tutto mentre sperimentano la storia senza tempo dell’amato RPG.

Nell’arco della storia di Escad, i giocatori seguiranno quattro amici d’infanzia–Escad, Daena, Matilda e Irwin–attraverso le loro amicizie e incontreranno i loro motivi contrastanti sulla scia delle Guerre delle Fate che hanno avuto luogo oltre un decennio prima. Inoltre, i giocatori si uniranno a Larc, dragone di Drakonis mentre si imbarca in una missione per uccidere i Draghi della Conoscenza e sfidare un altro drago, chiamato Sierra. Equipaggiamento esclusivo – I giocatori possono forgiare un equipaggiamento unico nel suo genere e anche alterare le attrezzature esistenti presso la Fucina. Allo stesso modo, una volta che il laboratorio di strumenti viene istituito, può essere utilizzato per fabbricare strumenti incantati con potenza.

Animali – I giocatori possono catturare uova e schiudere mostri con effetti Synchro di supporto per aiutare i giocatori a ottenere vittorie in battaglia. Gli animali vivono nel terreno della casa del giocatore e possono essere rapidamente resi più forti mandandoli a giocare al mini-gioco Ring Ring Land.

Golems – I Golem sono forme di vita magiche che i giocatori possono raccogliere, i quali sono stati intrisi con il potere del Mana e sosterrà i giocatori in combattimento. I giocatori possono controllare HP di un golem, le statistiche, e può essere equipaggiato con oltre 50 diverse abilità offensive e difensive per aiutare a sconfiggere i nemici in battaglia.

Questi sono i numerosi dettagli pubblicati dal colosso nipponico, oltre a dei nuovi screenshot che trovate in calce. Intanto, GamesVillage vi ricorda che Legend of Mana sarà disponibile il 24 giugno al prezzo di €29.99 per PlayStation 4, PC tramite Steam e Nintendo Switch.