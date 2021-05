Sonic Central: il riassunto dell’evento del trentennale di Sonic

Per molti magari non potrà sembrare, eppure sono passati trent’anni da quando, per la prima volta, il mondo ha potuto mettere gli occhi su quello che poi sarebbe diventato un personaggio cult del videogioco e non solo, un simbolo: Sonic. Proprio quest’oggi, il colosso nipponico dietro la creazione del celebre riccio blu, SEGA ha tenuto il Sonic Central per celebrare il trentesimo compleanno con un mix di annunci.

Tokyo 2020, il videogioco ufficiale delle Olimpiadi, vedrà al suo interno proprio Sonic, così come sarà anche presente dell’iconico gestionale Two Point Hospital con il Sonic Pack disponibile dal 30 giugno.

Anche Lost Judgment, in arrivo il 24 settembre, presenterà al suo interno una forma arcade di Sonic, interamente giocabile all’interno della sala giochi del titolo.

Si passa poi all’annuncoi vero e proprio di Sonic Colors Ultimate, in arrivo il 7 settembre per Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch, una riedizione della versione Wii del platform vecchio stile proprio per commemorare questo iconico personaggio. Oltre al trailer gameplay e alla data d’uscita, SEGA svelerà ulteriori dettagli in futuro, annunciando inoltre Sonic Colors Rise of the Wisps.

Tre titoli che hanno fatto la storia del personaggio a modo loro, arriveranno su PlayStation Now e Amazon Luna, parliamo di Sonic Mania (solo questo sulla piattaforma Luna), Team Sonic Racing e Sonic Forces. Non poteva ovviamente mancare un titolo mobile come Sonic Dash e i suoi nuovi personaggi Pirate Sonic e Captain Shadow. Inoltre, Sonic Prime arriverà su Netflix e consisterà in una serie animata a tutto tondo.

In chiusura SEGA ha mostrato un vero nuovo titolo direttamente da Sonic Team con un brevissimo teaser che mostra il possibile anno di pubblicazione: 2022. L’unica cosa, oltre quella, che ci è data sapere è che arriverà per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC. Di cosa si tratterà? Ci toccherà aspettare ma il publisher ha subito chiarito che riceveremo notizie nel corso dell’anno riguardo tanto altro sul riccio più famoso del mondo, Sonic.

Proprio come abbiamo fatto per questo Sonic Central, noi di GamesVillage continueremo fino a sera inoltrata per seguire altri due grossi eventi delle imemdiate ore che ci aspettano poco più avanti. I nostri lettori sono dunque invitati a seguire le nostre dirette tramite il nostro canale Twitch!