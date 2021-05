Acer: presenta i nuovi Desktop Gaming Predator Orion e Nitro

Acer rinnova la sua linea di PC gaming in versione Desktop. Lo fa lanciando due nuovi modelli per le serie Predator e Acer Nitro, i flagship della casa di produzione, che includono ovviamente le ultime famiglie di CPU e GPU, tra Intel e AMD.

Il nuovo Predator Orion 3000 è pensato per i giocatori alla ricerca del miglior hardware possibile per poter giocare in tutta tranquillità con i nuovi standard. Dotato di una CPU Intel i7 di 11esima generazione, viene accompagnato da una Nvidia GeForce RTX 3070 e con il supporto fino a 64GB di RAM. Si tratta di un PC Desktop perfetto per giocare o crearee contenuti.

Acer ha anche presentato il nuovo Nitro 50, disponibile in due versioni: una dotata di CPU AMD Ryzen 9 5900 e l’altra invece con un Intel Core i7 di 11esima generazione. La GPU in questo caso è una 3060 Ti. Il tutto accompagnato da un supporto fino a 64GB di RAM.

Tutti i nuovi PC sono dati di un case con LED RGB e un airflow realizzato su misura, con ventole di tecnologia Frostblade in grado di riuscire a garantire un raffreddamento adeguato.

Per quanto riguarda disponibilità e prezzi, la serie Predator Orion 3000 sarà disponibile in Italia a partire da settembre, con un prezzo che partirà intorno ai 949 Euro. La serie Nitro 50, invece, arriverà ad agosto ad un prezzo minimo di 799 Euro. Non ci resta che lasciarvi alle immagini dei due nuovi Desktop, che trovate come di consueto in questa notizia.