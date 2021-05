Old: il nuovo full trailer del film di M. Night Shyamalan

Come anticipato, la Universal Pictures ha diffuso in rete il full trailer del nuovo film firmato da M. Night Shyamalan, Old.

L’autore di Split e de Il Sesto Senso, ci riprova con un nuovo thriller soprannaturale che ha, al suo cuore, un mistero piuttosto interessante.

Il protagonista è Gael Garcia Bernal, padre di una famiglia in viaggio che decide di arenarsi su una bellissima spiaggia per un po’ di relax. Ma accade ben presto qualcosa di bizzarro: quella stessa spiaggia sembra farli invecchiare precocemente, portando la loro vita ad essere vissuta completamente nel corso di una sola giornata. Il mistero verrà svelato il prossimo 23 luglio.

La Universal ha distribuito il nuovo full trailer, che trvoate qui sotto.

Nel cast troveremo anche Vicky Krieps, Rufus Sewell, Ken Leung, Nikki Amuka-Bird, Abbey Lee, Aaron Pierre, Alex Wolff, Embeth Davidtz, Eliza Scanlen, Emun Elliott, Kathleen Chalfant e Thomasin McKenzie. La pellicola, diretta dal regista di Glass e autore della serie tv The Servant, è ispirata alla graphic-novel firmata da Pierre Oscar Lévy e Frederik Peeters.