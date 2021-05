Comedians è il nuovo film di Gabriele Salvatores: ecco il trailer

01 Distribution ha diffuso in rete il primo trailer ufficiale di Comedians, nuova pellicola firmata da Gabriele Salvatores e ispirata all’opera teatrale cult di Trevor Griffiths. Potete ammirare il filmato dopo il salto.

Sei aspiranti comici stanchi della mediocrità delle loro vite, al termine di un corso serale di stand-up comedy si preparano ad affrontare la prima esibizione in un club. Tra il pubblico c’è anche un esaminatore, che sceglierà uno di loro per un programma televisivo. Per tutti è la grande occasione per cambiare vita, per alcuni forse è l’ultima. Le esibizioni iniziano e ogni comico sale sul palco con un grande dilemma: rispettare gli insegnamenti del proprio maestro, devoto a una comicità intelligente e senza compromessi o stravolgere il proprio numero per assecondare il gusto molto meno raffinato dell’esaminatore? O forse cercare una terza strada, di assoluta originalità?

Nel cast Ale e Franz, Natalino Balasso, Marco Bonadei, Walter Leonardi, Giulio Pranno, Vincenzo Zampa e Christian De Sica. La pellicola sarà distribuita nei cinema a partire dal 10 giugno.