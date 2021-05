School of Mafia: il trailer della commedia con Nino Frassica

La 01 Distribution ha diffuso in rete il trailer della nuova commedia firmata da Alessandro Pondi dal titolo School of Mafia. Vi proponiamo il primo trailer ufficiale dopo il salto.

New York – giorni nostri. Tony Masseria, Joe Cavallo e Nick Di Maggio sono tre ragazzi newyorkesi. Hanno sogni, aspirazioni, progetti per la propria vita: Nick è un chitarrista che sta per entrare nel talent show più famoso d’America, Joe è un cadetto dell’accademia di polizia e Tony è un insegnante di danza. Un ostacolo li separa dalla realizzazione dei loro sogni: sono i figli dei tre boss mafiosi che si spartiscono i traffici illegali della città, determinati a farli diventare, volenti o nolenti, gli eredi dei loro affari. I tre padri, dunque, rapiscono i loro figli per portarli in Sicilia, alla scuola di Don Turi ‘u Appicciaturi, il Padrino più temuto, che dovrà addestrarli a diventare dei veri boss. Sarà un duro percorso per tutti e tre, ma sarà anche un percorso di crescita personale che permetterà a Tony, Nick e Joe di definirsi e capire ciò che sono e ciò che potranno diventare.

Nel cast, oltre a Nino Frassica, anche Giuseppe Maggio, Guglielmo Poggi, Michele Ragno, Emilio Solfrizzi, Paola Minaccioni, Fabrizio Ferracane, Paolo Calabresi, Maurizio Lombardi, Giulia Petrungaro, Giulio Corso Mario Pupella, Tony Sperandeo, Monica Vallerini e Gianfranco Gallo. Il film sarà in sala dal prossimo 24 giugno.