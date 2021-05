Dying Light 2: recap dell’evento, annunciata la data d’uscita ufficiale

Sulla piazza si sente da un po’ la mancanza di un nuovo capitolo a tema zombi pieno d’azione frenetica e con un gameplay originale, insomma quel mix che portò Dying Light nel 2015. Il team polacco Techland vuole tornare sul palco e lo vuole fare in grande stile con l’attesissimo sequel di uno tra i giochi più ben accolti della generazione precedente.

È stata annunciata, dopo l’avvio dell’evento, la Dying Light Platinum Edition per PC, PlayStation 4 e Xbox One, la “versione finale” del titolo del 2015 con tutti i contenuti e DLC aggiuntivi usciti fino ad oggi: in poche parole, l’edizione più completa in assoluto.

Si passa finalmente al gameplay trailer di Dying Light 2. Ribadendo quel lato RPG formato da scelte, si passa poi alla storia principale, al gameplay, alle fazioni e a tutto quello che racchiude la nuova fatica di Techland.

Successivamente al gameplay trailer, il quale mostra più sezioni della nuova creatura del team polacco, è stata organizzata un’intervista ad alcuni degli sviluppatori, tra scrittori, artisti dell’ambientazione e altri ancora.

I lati mostrati dal gameplay trailer rigaurdano molti campi, tutti più o meno già visti dai trailer in passato o riprendendo meccaniche ma evoluti in meglio, come il parkour. Aspettatevi ovviamente una nostra anteprima molto più dettagliata nelle prossime ore.

Infine, la notizia tanto attesa dai tantissimi fan è arrivata: Dying Light 2 arriverà, con tanto di Collector Edition, il 7 dicembre 2021, proprio come detto questa mattina. Sarà disponibile per PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 e PlayStation 4. Sarà accompagnato da una companion app e, in più, sono già aperti i pre-ordini del titolo.

