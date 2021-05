The Dark Pictures Anthology House of Ashes: mostrato il gameplay!

Bandai Namco, come annunciato nei giorni scorsi, ha svelato proprio nel corso della giornata di oggi il primo gameplay del nuovo capitolo della fortunata serie di Supermassive Games, The Dark Pictures Anthology House of Ashes. I fan di tutto il mondo hanno quindi potuto scoprire qualcosa di più sulla nuova, attesissima e intrigante iterazione di una saga videoludica tra le più interessanti del momento.

Il titolo ci trasporterà in Iraq nel 2003, dove, all’ombra delle montagne Zagros, un’unità militare ha uno scontro a fuoco con le forze irachene. L’inatteso risultato di questa battaglia è una scossa sismica che fa cadere entrambi gli schieramenti nelle rovine sepolte di un tempio sumero.

Con tutte le comunicazioni interrotte, i nostri protagonisti si ritrovano intrappolati in un terrificante mondo sotterraneo che dovranno esplorare per poter provare a fuggire, inconsapevoli che qualcosa di antico e malefico si è risvegliato tra le rovine e ha trovato nuove prede da cacciare.

L’evento live è iniziato con un’introduzione da parte di Will Doyle, il game director di questo The Dark Pictures Anthology House of Ashes, dopo il quale sono stati presentati sia le fonti di ispirazione del gioco che il cast del titolo, composto dall’agente della CIA Rachel King (doppiata da Ashley Tisdale), i due Marines Jason Kolchek e Nick Kay e il marito di Rachel, Eric King.

C’è stato inoltre spazio per una breve spiegazione dei miglioramenti e delle nuove features che questo titolo avrà rispetto ai suoi predecessori prima degli otto minuti di gameplay inedito (che potete guardare in calce all’articolo).