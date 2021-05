Chivalry 2: disponibile l’open beta cross su tutte le piattaforme

Con la data di uscita di Chivalry 2 dietro l’angolo, i giocatori sono probabilmente più desiderosi che mai di mettere le mani sul brutale sequel multiplayer. Per fortuna, non devono aspettare fino alla data di lancio, poiché il titolo è attualmente in open beta su PC (tramite Epic Game Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, e Xbox Series X.

La beta può essere scaricata dalla vetrina digitale di ogni piattaforma e durerà fino al 1 giugno alle 11:00 ET (le 16:00 ora italiana). L’intero periodo includerà anche il cross-play consentendo ai giocatori di sfidare i propri amici, anche se possiedono il gioco su una piattaforma diversa. L’open beta permetterà fino a 64 giocatori per ogni server. Inoltre, i giocatori potranno provare una serie di mappe e modalità di gioco, incluse due nuove mappe basati sugli obiettivi. La prima è The Slaughter of Coxwell, dove una squadra tenta di saccheggiare la città mentre l’altra la difende. La seconda mappa di Chivalry 2, si chiama The Battle of Darkforest, dove una squadra deve infiltrarsi nella Fortezza di Fogbern e uccidere il Duca che risiede lì, mentre L’altra squadra si difende dai nemici della Fortezza. Inoltre saranno presenti le nuove mappe The Siege of Rudhelm e The Battle of Wardenglade, entrambe apparse nella closed beta di Chivalry 2 che ha avuto luogo il mese scorso. Rudhelm è una mappa basata sugli obiettivi, dove una squadra ha il compito di espugnare una roccaforte fortificata. Wardenglade, è un death match a squadre più tradizionale, che consente a due squadre di dichiararsi guerra l’una contro l’altra.

L’ open beta di Chivalry 2 include anche la personalizzazione completa del personaggio e una modalità duello su PC. Quest’ultima consentirà a due giocatori di sfidarsi in uno scontro player vs player, con i partecipanti invitati a rispettare un sistema d’onore. Chivalry 2 uscirà l’8 giugno per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.