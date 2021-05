Sonic Origins: piattaforme e dettagli tecnici per la collection

Durante il live streaming di ieri pomeriggio, SEGA ha annunciato Sonic Origins. Si tratta di una collection che include ben 4 giochi iconici del porcospino blu ma non c’è stata molta chiarezza sulla data di lancio e alcuni aspetti tecnici della nuova raccolta.

La comunicazione da parte di SEGA, d’altronde, non è stata molto chiara. Al di là del nuovo capitolo della saga, che arriverà solamente nel corso del 2022, il resto degli annunci è stato molto vago e forse fin troppo veloce. Per quanto riguarda Sonic Origins però subito dopo la diretta sono emersi alcuni dettagli online, tra cui ovviamente risoluzione e piattaforme di riferimento.

La collection, stando alle parole del publisher giapponese, comparirà sulle “ultime piattaforme disponibili”. Difficile pensare ad una release solamente su PlayStation 5, Xbox Series X e Xbox Series S. Molto più probabile un lancio su tutte le console attualmente in commercio (quindi anche old gen) e ovviamente PC. Per quanto riguarda invece le informazioni tecniche, Sonic 3 e Sonic & Knucles saranno disponibile in modalità widescreen e non in 4:3.

Non ci resta dunque che attendere una data di uscita in merito al lancio della nuova collection. Vi aggiorneremo non appena ci saranno ulteriori dettagli e informazioni ufficiali in merito.