Sonic: svelato per errore il titolo del nuovo gioco?

Nella giornata di ieri SEGA ha presentato un nuovo gioco di Sonic. La presentazione è avvenuta con un brevissimo teaser trailer, di circa 20 secondi e con le piattaforme di destinazione, ovvero PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Niente titolo, che però potrebbe essere stato svelato da una press release troppo corposa e dai metadati del trailer.

Prendendo il tutto con le pinze, come di consueto in questi casi, pare che un comunicato stampa lanciato in alcuni paesi abbia svelato il titolo completo del gioco. A dar man forte a questa ipotesi ci pensano i metadati del video che include tutti i nomi delle clip montate tramite Adobe Premiere. In entrambi i casi il titolo viene confermato: il nome completo del gioco è Sonic Rangers.

Tra il comunicato stampa, di cui avete trovato un estratto poco sopra e l’analisi dei meta dati pare dunque che SEGA si stia riservando un full reveal magari per il Tokyo Game Show 2021 o per la Gamescom 2021. In attesa di conferme o smentite, vi ricordiamo che il nuovo gioco è atteso per il 2022: siete curiosi anche voi di vedere qualcosa in più?

Looking in the metadata of the leaked 4K video of the New Sonic Teaser. According to the original adobe file name. Its called PS/Rangers_teaserBG_4K_toSOA-2.psd.

So my guess is that the name is Project Sonic Rangers. pic.twitter.com/hcuiXpx7r9

— Bluwolfboy (@bluwolfboy) May 27, 2021