Metroid per Nintendo Switch è vicino, secondo un rumor

Sembra che Nintendo si stia preparando a lanciare una nuova iterazione di Metroid. L’indiscrezione proviene dalla sempre affidabile insider Emily Rogers, molto vicina al mondo della casa di Kyoto, tanto che in passato ha già anticipato alcune mosse del colosso giapponese. E oggi tengono banco alcune indiscrezioni in merito proprio ad un eventuale ritorno di Samus Aran.

Andiamo con ordine: Emily Rogers non sta parlando di Metroid Prime 4. Il nuovo, possibile gioco a cui sta facendo riferimento potrebbe dunque essere uno spin-off, un po’ come Samus Returns, citato proprio dalla Rogers. Il capitolo principale, infatti, è ancora ben lontano dall’essere annunciato considerando che lo sviluppo è ricominciato da capo negli scorsi anni.

Stando alle parole dell’insider, che vi invitiamo a prendere con le pinze, saremmo dunque davanti ad un nuovo gioco. Nuovo gioco di Samus che potrebbe essere annunciato nel corso del prossimo E3 2021 oppure del Summer Game Fest. D’altronde se stiamo parlando di uno spin-off si tratta sicuramente di un titolo minore, molto più breve da realizzare e non è escluso che non si propenda per un annuncio più disponibità a partire da qualche mese dopo. Una sorta di antipasto, in attesa della portata principale.

Vi aggiorneremo non appena ci saranno ulteriori dettagli in merito.

With Pokémon being a November release, I'm curious to see where Metroid fits into the schedule.

Speculation: September-October might be a reasonable release window for Metroid. Samus Returns was a September title, Other M and Federation Force were August titles.

— Emily Rogers (@ArcadeGirl64) May 26, 2021