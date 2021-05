FIFA 21: guadagni incredibili per la modalità Ultimate Team

Quali sono le vere cifre che orbitano in ottica FIFA 21 e FUT, ovvero la modalità Ultimate Team? Sono molto, molto più di quanto possiate pensare. Nel report dell’ultimo anno fiscale, infatti, Electronic Arts ha svelato che la modalità Ultimate Team, oramai presente in quasi tutti i suoi giochi sportivi riesce da sola a trainare l’intero sviluppo. In particolare, ovviamente, quella del simulatore calcistico.

Non c’è da stupirsi: il calcio è lo sport più seguito in Europa e anche a livello globale si sta facendo strada nel cuore e nella mente dei nuovi appassionati. Electronic Arts dalla modalità Ultimate Team di FIFA 21 (in particolare l’ultimo capitolo) è riuscita a portarsi a casa circa 3.000 Dollari al minuto. Avete capitolo bene: 3.000 Dollari al minuto grazie all’acquisto a parte dei giocatori di pacchetti contenenti i giocatori. Il ricavo totale è di circa 1,62 miliardi di dollari.

Numeri da capogiro. Numeri impressionanti, considerando che bisogna poi aggiungere ovviamente il costo del singolo gioco. Perché giochi della serie FIFA e Madden, ad esempio, sono venduti comunque a prezzo pieno. Viste le cifre e ovviamente visti i guadagni portati a casa, appare chiaro dunque come questo modello (nonostante le tante critiche ed eventuali ban come quello belga) non sarà abbandonato dal publisher e sviluppatore di Redwood nel prossimo futuro.