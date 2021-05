Cyberpunk 2077: CDPR ha assegnato un nuovo Game Director al progetto

Cyberpunk 2077 ha avuto un inizio incredibilmente difficile quando è stato lanciato per la prima volta. Da allora, CD Projekt Red ha fatto un solido sforzo per correggere tutti i problemi tecnici che ancora affliggono il gioco. Non è raro che i giochi cambino registi durante lo sviluppo, che si tratti di malattie, ritardi o semplicemente che un regista lasci uno studio. È abbastanza raro che un gioco cambi regista dopo l’uscita, ma è esattamente ciò che sta accadendo.

Secondo un nuovo rapporto di GamesIndustry.biz, CD Projekt Red ha assegnato Gabriel Amatangelo come nuovo game director di Cyberpunk 2077. Questa decisione è arrivata dopo una serie di eventi. L’ex quest director Mateusz Tomaszkiewicz si è dimesso dalla posizione e ha lasciato lo studio. Konrad Tomaszkiewicz, il regista di The Witcher 3: Wild Hunt e il secondo regista e capo della produzione di Cyberpunk, ha lasciato lo studio all’inizio di questo mese dopo le accuse di bullismo. Inoltre, L’ex director di Cyberpunk, Adam Badowski si è dimesso dal suo ruolo per assumere altri ruoli di leadership all’interno di CD Projekt Red. La società, ha quindi deciso che Gabriel Amatangelo sostituirà Badowski sulla sedia del regista. Amatangelo è entrato a far parte di CD Projekt Red come direttore creativo nel 2020. Questa decisione potrebbe effettivamente aiutare a il il gioco della CDPR a prendere una direzione positiva.

In passato, Gabriel Amatangelo ha lavorato a numerose espansioni di giochi per titoli precedenti come Dragon Age: Inquisition e Star Wars: The Old Republic. Cyberpunk 2077 ha ancora molta strada da fare prima che possa essere considerato giocabile su tutte le piattaforme. Il titolo si arresta ancora su PS4 , anche con tutti gli aggiornamenti dei contenuti e gli hotfix già lanciati per il gioco. Alcuni membri della community di gioco ritengono che il gioco non raggiungerà mai le vette che tutti si aspettano, anche con tutto il lavoro che è stato fatto per migliorarlo. Tuttavia, sarà interessante vedere se un nuovo game director fa la differenza. Cyberpunk 2077 è disponibile per PC, PS4, Stadia e Xbox One. Le versioni PS5 e Xbox Series X dovrebbero essere lanciate entro la fine dell’anno.