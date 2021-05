Red Dead Redemption 2 e molti altri open world in saldo su Steam

Se non avete ancora provato Red Dead Redemption 2 oppure state cercando un nuovo open world da giocare, Valve potrebbe avervi appena dato una ghiotta chance. Steam ha infatti lanciato una serie di nuovi sconti sui titoli a mondo aperto, permettendo così ai giocatori di poter mettere le mani su alcuni dei titoli più famosi e premiati dalla critica ad un prezzo più basso rispetto allo standard al quale siamo abituati.

Oltre a Red Dead Redemption 2, disponibile a 40,19 Euro invece che i classici 59,99 Euro sono altri i giochi in saldo. Tra questi troviamo Cyberpunk 2077 con un bel 20% in meno, Sea of Thieves che va addirittura in sconto della metà e The Witcher 3: Wild Hunt, disponibile a soli 5 Euro invece di 29,99 Euro. Non mancano anche altri sconti su esperienze di giochi diverse tra cui Death Stranding (con un bel 50% di risparmio) e DayZ (con un bel 40% in meno), oltre che Dying Light, Metro Exodus con tanto di upgrade alla Enhanced Edition inclusa e molti altri giochi.

Se siete in vena di giocare qualcosa di nuovo e amate il mondo aperto, vi consigliamo di visitare la pagina dedicata agli sconti. E non dimenticate di farci sapere se avete comprato qualcosa approfittando di questi sconti!