Necromunda Hired Gun: ecco il filmato d’apertura del gioco

Necromunda: Hired Gun, il frenetico sparatutto di Streum On Studio, arriverà per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC l’1 giugno in versione digitale e il 30 giugno in versione fisica. Questo videogioco è ambientato nei meandri più oscuri della famigerata città alveare di Warhammer 40,000, il paradiso senza legge di Necromunda.

La tua prima tappa è Martyr’s End, l’unico posto relativamente sicuro nel Sottoalveare. Qui troverai tutto ciò di cui hai bisogno: armi, munizioni, potenziamenti cibernetici per te e il tuo fedele Cyber-Mastino, oltre a contratti di alto profilo e nuovi bersagli da cacciare. Carica il tuo fucile, la tua prima missione sta per iniziare!

Prenotando Necromunda: Hired Gun per PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One e PC e otterrai gratuitamente il DLC Hunter’s Bounty Pack. Necromunda: Hired Gun sarà disponibile dal primo giugno 2021 per PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One e PC. Le versioni fisiche del gioco saranno disponibili nei negozi dal 30 giugno.