Total War Three Kingdoms: ecco i dettagli della nuova patch

Oggi Creative Assembly ha annunciato una patch importante per Total War: Three Kingdoms, insieme a notizie esaltanti sul futuro della serie, raccolte nel Diario degli sviluppatori appena pubblicato. La patch 1.7.1 è disponibile da ieri, 27 Maggio, apporta diverse correzioni, risolvendo alcuni problemi segnalati dalla community, e introduce un grosso cambiamento alla mappa della campagna in cui il monte Song e il passaggio Hulau sono stati spostati nella posizione corretta. Questo permetterà ulteriori miglioramenti anche alle aree intorno al Fiume Giallo, per evitare che i giocatori superino i passi dei cancelli troppo facilmente!

Nel Diario degli sviluppatori che accompagna la patch, Creative Assembly ripercorre gli ultimi due anni di sviluppo di Three Kingdoms e annuncia delle novità importanti: ora che il contenuto del DLC di Three Kingdoms è completo, il team ha iniziato a lavorare a un nuovo progetto basato sull’opera intitolata Romanzo dei Tre Regni .

Come menzionato nel video, il team condividerà ulteriori dettagli sulla direzione e la portata di questo nuovo progetto, non appena ne avrà la possibilità. Per ora ha dichiarato:

Ci concentreremo in particolar modo sui numerosi personaggi di questo racconto e sull’unicità delle loro storie personali, mantenendo ciò che ha reso Total War: Three Kingdoms così speciale e spingendoci oltre.

Oltre a questo importante aggiornamento da parte del team, SEGA ha annunciato un nuovo pacchetto che permette ai giocatori di completare la collezione dei DLC di Three Kingdoms acquistando i titoli mancanti a un prezzo ulteriormente scontato. Questa offerta sarà disponibile a partire da oggi alle ore 16:00 CEST, insieme alla patch 1.7.1, fino a giovedì 8 luglio.

Per scoprire tutti i dettagli della patch 1.7.1, visita il blog di Total War. Nel blog saranno disponibili anche altre informazioni su Total War: Three Kingdoms e sugli altri titoli Total War in fase di sviluppo. Seguici su Facebook e Twitter per ricevere i nostri aggiornamenti e iscriviti al canale YouTube di Total War per altre notizie e video del gioco.