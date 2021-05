My Hero One’s Justice 2: Gentle & La Brava arrivano oggi, Season Pass 2 in estate

Da oggi 28 maggio il duo Gentle & La Brava arrivano su My Hero One’s Justice 2, il picchiaduro targato Bandai Namco tratto dallo shonen di Kōhei Horikoshi. I due nuovi combattenti saranno giocabili come un unico personaggio. È disponibile per l’acquisto anche un nuovo Costume Pack: il Celebration Wear Set.

Bandai Namco ha anche confermato che arriverà un nuovo Season Pass, il secondo, nel corso di questa estate. Maggiori informazioni verranno divulgate più avanti.

Gentle & La Brava sono il quinto personaggio DLC di MY HERO ONE’S JUSTICE 2. Ogni personaggio è disponibile come parte del Season Pass o può essere acquistato individualmente.

Per l’occasione è stato pubblicato anche il trailer, che potete vedere qui sotto. Ricordiamo che il gioco è disponibile su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.