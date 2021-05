PON-IR L’unione fa il Robot: disponibile l’avventura grafica sui temi di mobilità e territorio

L’avventura grafica PON-IR L’unione fa il Robot è disponibile su mobile (Android e iOS).

Il Programma Operativo Nazionale Infrastrutture e Reti 2014/2020 (PON-IR), gestito dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ha realizzato un videogioco per far conoscere agli utenti in che modo i fondi europei vengono utilizzati per migliorare le condizioni di mobilità delle persone e delle merci nel Sud Italia con ripercussioni positive su tutto il paese.

PON-IR, L’UNIONE FA IL ROBOT è un’avventura grafica a fumetti pensata per comunicare le finalità del PON-IR 2014/2020 destinata a un pubblico ampio che va dai ragazzi agli adulti appassionati di videogame, invitando i cittadini a riflettere sui temi di mobilità e territorio. In un momento di crisi mondiale che impatta fortemente soprattutto sui giovani, per poter comunicare il PON-IR è necessario sempre più individuare strumenti che parlino la lingua delle nuove generazioni.

I giocatori si caleranno nei panni di Doc Lillo, un giovane scienziato che ha ideato un robot di ultima generazione da presentare ad una fiera internazionale della scienza che si terrà in Scandinavia da lì a qualche settimana. Nel suo laboratorio ha costruito il cervello elettronico del robot, un semplice, piccolissimo chip dotato dei cinque sensi, mentre le altre parti del corpo (testa, busto, gambe e braccia) arriveranno attraverso la rete di trasporti TEN-T in Sicilia, dove si trova il laboratorio del Doc, attraverso il corridoio Scandinavia-Mediterraneo. Gli ostacoli sono tanti e insieme all’affascinante Ulla Evrard dovrà usare il suo ingegno e le sue abilità meccaniche per migliorare il funzionamento delle Infrastrutture della rete dei trasporti italiani.

Per maggiori informazioni sul PON-IR potete collegarvi al sito www.ponir.mit.gov.it.

PON-IR, L’Unione fa il robot è disponibile per il download per dispositivi mobile sugli store Android e iOS.

Qui sotto potete vedere degli screenshot del gioco.