Scarlet Nexus: demo disponibile anche su PS4 e PS5

Dopo aver debuttato la scorsa settimana su Xbox One e Xbox Series X, da oggi 28 maggio la Demo Edition di SCARLET NEXUS è disponibile anche su PlayStation 4 e PlayStation 5.

Come per le console Microsoft, anche i possessori delle console Sony possono unirsi alla FSE e prendere il controllo di Yuito o Kasane e divertirsi con i poteri psicocinetici fino allo scontro con il primo boss.

Yuito combatte con attacchi da vicino grazie alle sue spade e può farsi prestare i poteri di Pirocinesi, Teletrasporto, Chiaroveggenza e Sclerocinesi dai membri del suo team.

Kasane, invece, è specializzata in attacchi a medio raggio con coltelli da lancio. Inoltre, può usare, a seconda della composizione del suo party, i seguenti poteri: Elettrocinesi, Supervelocità, Invisibilità e Duplicazione.

Qui sotto potete vedere trailer della demo, ricordandovi che SCARLET NEXUS sarà disponibile dal 25 giugno 2021 per Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC.

Questa la sinossi del gioco attraverso il sito ufficiale di Bandai Namco:

In un futuro lontano, la scoperta di un ormone psionico nel cervello umano permette alle persone di ottenere poteri extra-sensoriali e cambia per sempre il mondo.

Proprio all’inizio di questa nuova era per l’umanità, dei mutanti impazziti noti come Estranei giungono sulla terra, affamati di cervelli umani. A causa dell’estrema resistenza di questi mostri ai metodi di attacco convenzionali, vengono prese misure drastiche per combatterli e salvare l’umanità.

Le persone con abilità mentali particolarmente sviluppate, conosciute come psionici, diventano l’unica possibilità di arginare il massacro. Ancora oggi, gli psionici vengono selezionati in base al loro talento e reclutati nella Forza di Soppressione Estranei (FSE), l’ultima linea di difesa del genere umano.

Gioca nei panni di Yuito Sumeragi, una nuova recluta delle FSE che desidera diventarne un membro d’élite per emulare il soldato che lo salvò quando era bambino. In SCARLET NEXUS, dovrai armarti dell’abilità di psicocinesi per esplorare la città futuristica di New Himuka e scoprire i misteri di un mondo in stile psico-punk in cui coesistono tecnologia e abilità mentali.