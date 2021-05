Genshin Impact: svelata la data d’uscita dell’update Midsummer Island Adventure

Genshin Impact, il gioco-evento dello scorso anno, è da poco arrivato anche sulla piattaforma next-gen Sony PlayStation 5 e, con una nuova base installata, quale miglior momento se non questo per lanciare il nuovo update?

In queste ore si è tenuto infatti l’evento di cui vi abbiamo parlato qui e, come già si poteva immaginare, miHoYo ha svelato la data d’uscita dell’update 1.6 che porta il nome di Midsummer Island Adventure.

Intanto, sul blog ufficiale di PlayStation, è stata pubblicata una lunga e dettagliata panoramica che potete trovare a questo indirizzo, purtroppo ancora in lingua inglese. Vi riassumiamo comunque qualche estratto qui sotto.

L’evento principale di Midsummer Island Adventure sarà diviso in quattro fasi, ognuna con un gameplay unico. Nella prima fase, i giocatori devono navigare sul Waverider e distruggere le torri e gli accampamenti galleggianti nemici, sparando con il cannone della tua barca o in combattimento ravvicinato. Nella fase successiva, i giocatori saranno sfidati in una gara che combina sia la vela che il volo. La terza fase metterà alla prova le tue abilità di combattimento con il nuovo avversario, Maguu Kenki. E infine, ai giocatori verrà chiesto di sgomberare gli accampamenti dei mostri vicini con l’aiuto di tre tipi di bombe Harpastum.

Vi ricordiamo che Genshin Impact è attualmente disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, PC, iOS e Android, senza dimenticare che una versione Switch è attualmente pianificata.