Bloodstained Ritual of the Night: seguito in sviluppo

Una fonte d’informazioni, che si è rivelata spesso certa, è quella relativa alla documentazione dei risultati e dei bilanci delle società. Molte volte siamo venuti a sapere di nuovi titoli in sviluppo e, a questo giro, è proprio su questo che la critica internazionale sta dando fondo alla verità che un seguito di Bloodstained Ritual of the Night sia attualmente in sviluppo.

Mentre qui potete vedere con i vostri stessi occhi il suddetto documento appartenente a 505 Games, poco sotto vi elenchiamo i punti principali che, senza ombra di dubbio, fanno riferimento proprio al titolo in questione (o, meglio, al suo seguito).

Ultima creazione di Koji Igarashi, l’ex produttore della serie del franchise Castlevania.

Diritti di pubblicazione in tutto il mondo su PC e tutti i formati di console.

Punteggio Metacritic elevato (media 81).

€30,2 milioni di ricavi fino ad oggi – più di un milione di copie vendute.

Ricavi previsti nel lifetime di almeno €30 milioni.

Seconda versione in sviluppo.

Come potete ben vedere, alcuni di questi punti sono molto più che specifici. Potrebbe far storcere il naso, magari, quella dicitura “Seconda versione”, ma secondo gli standard di 505 Games è prassi, visto che anche il seguito di Ghostrunner, già annunciato, è stato definito in quel modo.

È certo quindi che vedremo un nuovo metroidvania di Bloodstained prima o poi, ma intanto vi ricordiamo che il primo capitolo è attualmente disponibile su PS4, Xbox One, Switch, PC tramite Steam, iOS e Android.