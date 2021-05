Darkest Dungeon II: nuovi dettagli per le aggiunte di gameplay

Sicuramente attesissimo tra tutti i fan, Darkest Dungeon II, portato in vita dalle menti di Red Hook Games, arriverà in Accesso Anticipato nel Q3 di quest’anno, come svelato da PC Gamer. Tramite Reddit, dove è stato fatto lo scan della rivista, è possibile trovare le pagine relative al roguelike esclusivo per Epic Games.

Tra le tante cose presenti, sono usciti anche dei particolari legati alle meccaniche di gameplay e, per farla breve, la statistica di Precisione sarà eliminata e subentrerà quella dei Token. I Token saranno quelli che determineranno se un personaggio sta attualmente bloccando (danno ridotto del 50% per il prossimo attacco) o afflitto da status quali Sanguinante, Stordito e così via.

Avendo a disposizione, poi, quattro personaggi, le interazioni tra loro sono aumentate. Lo stato di Afflitto è stato eliminato e, in base alle azioni del giocatore, si potrà guadagnare il favore dei membri del party o il loro odio, riassumendo il tutto in una relazione positiva o negativa con ogni personaggio.

Cambiamenti sono previsti anche in ambito delle skill, degli attacchi di cuore dei personaggi e altro ancora, come potete vedere dal link sopra inserito. Vi ricordiamo che Darkest Dungeon II è attualmente previsto in Early Access su PC tramite Epic Games Store.