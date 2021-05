Far Cry 6: svelato il gameplay del gioco, annunciata la data d’uscita

Far Cry 6 è sicuramente uno dei titoli più attesi dell’anno, dove Ubisoft è stata completamente in silenzio lato comunicativo per diverso tempo, sin da quando questo nuovo capitolo del brand è stato rinviato a data da destinarsi. Ebbene, quest’oggi, attraverso una stream su YouTube e Twitch, la casa francese ha finalmente rivelato il gameplay ufficiale della produzione, grazie alla quale possiamo farci un’idea generale sui cambiamenti apportati dal precedente capitolo dell’iterazione first person shooter.

Grazie a questo reveal, abbiamo potuto farci un’idea generale del titolo, dove sarà ambientato sull’isola di Yara, situata nei Caraibi governata interamente da Anton Castillo, portando caos e sofferenza. Infatti, sarà compito del giocatore liberarsi dalla tirannia del Villain per rendere le cose migliori per tutti quanti. Il protagonista dell’opera, ossia Dani Rojas, non vorrà niente a che fare all’inizio con la rivoluzione o con Anton Castillo, infatti vuole andarsene solamente fuori da Yara.

Oltre alle premesse narrative, abbiamo avuto modo di vedere il gameplay del gioco, pieno d’armi da fuoco che il giocatore potrà sfruttare a proprio piacimento. Inoltre, ci saranno tantissime attività da svolgere all’interno di Yara, grazie al quale abbiamo visto anche Dani Rojas entrare in un carro armato e fare piazza pulita di tutto ciò che gli circondava. Infine, com’era lecito aspettarsi, Ubisoft ha annunciato la data d’uscita di Far Cry 6, che arriverà su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series S dal 7 Ottobre 2021.